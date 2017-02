Italie - Pas de 4e victoire de suite pour la Sampdoria et Praet

La Sampdoria a été tenue en échec 1-1 par Cagliari, dimanche, lors de la 25e journée du championnat d'Italie. Titularisé, Dennis Praet a joué 55 minutes pour la 'Samp'. Senna Miangue est resté sur le banc de Cagliari.

Cagliari a rapidement pris l'avantage grâce à une frappe tendue d'Isla (6e). La Sampdoria égalisait à la 22e minute. Muriel s'infiltrait sur la gauche et tirait, un défenseur contrait et Quagliarella déposait dans le but.

Praet cédait sa place à Linetty en début de seconde période (55e).

La Sampdoria, qui restait sur trois victoires consécutives, occupe la dixième position (34 points). Cagliari, 28 points, est quatorzième.

L'Udinese a été battue 1-2 par Sassuolo. Sven Kums est monté à la 82e à la place d'Hallfredsson. Fofana avait ouvert le score pour l'Udinese (7e), Sassuolo a renversé la situation en deuxième mi-temps grâce à un doublé de Defrel (70e et 79e). L'Udinese, 29 points, est treizième, juste derrière Sassuolo (30 points).

Naples s'est imposé 1-3 au Chievo Vérone. L'entraîneur napolitain Maurizio Sarri a laissé au repos Dries Mertens, qui a regardé depuis le banc de touche à la victoire de ses équipiers. Insigne (31e), Hamsik (38e) et Zielinski (58e) ont marqué les buts napolitains, Meggiorini a réduit l'écart (72e). Naples, 54 points, dépasse provisoirement l'AS Roma (53 points), attendue par le Torino en début de soirée, et prend la deuxième place. Chievo, où Samuel Bastien est resté sur le banc, est onzième (32 points).

Allemagne - Thorgan Hazard manque un penalty lors de la défaite du Borussia

Le Borussia Mönchengladbach s'est incliné 1-2 face à Leipzig, dimanche, lors de la 21e journée du championnat d'Allemagne. Thorgan Hazard a manqué un penalty alors que le score était de 0-1.

Forsberg a ouvert le score en faveur des visiteurs au terme d'une belle action collective (31e). En fin de première période, le Borussia héritait d'un penalty pour une faute de Compper. Hazard se présentait aux onze mètres. Le gardien hongrois Gulacsi plongeait sur sa droite et détournait le tir du Diable Rouge (45e).

Wermer doublait la mise en seconde période en concrétisant un nouveau mouvement collectif (55e). Vestergaard réduisait l'écart de la tête sur un corner d'Hazard (81e). Hazard a encore tenté sa chance en fin de match, en vain (86e).

Mönchengladbach, 26 points, est onzième. Leipzig, deuxième avec 45 points, revient à 5 longueurs du Bayern Munich.

Angleterre - Alderweireld, Vertonghen et Dembélé avancent en FA Cup

Tottenham s'est qualifié pour les quarts de finale de la FA Cup en battant Fulham (D2) 0-3, dimanche, en 8e de finale. Toby Alderweireld et Jan Vertonghen ont disputé l'ensemble de la rencontre pour les 'Spurs'. Dennis Odoi en a fait de même pour Fulham.

Vertonghen effectuait son retour à la compétition après sa blessure à la cheville qui l'a tenu écarté des terrains depuis la mi-janvier. Mousa Dembélé est monté au jeu à dix minutes du terme.

Les trois buts des 'Spurs' ont été inscrits par Harry Kane (16e, 51e et 73e).

Tottenham rejoint Lincoln City, Middlesbrough, Millwall et Chelsea en quarts de finale, qui seront disputés les 11 mars.

Manchester United doit encore jouer en déplacement à Blackburn dimanche. Lundi, Arsenal rend visite à Sutton. Manchester City a lui été contraint au replay par Huddersfield.

Suisse - Mujangi Bia buteur avec Sion,

Sion s'est imposé 0-1 sur la pelouse de Grasshopper, dimanche, lors de la 21e journée du championnat de Suisse. Geoffrey Mujangi Bia a inscrit l'unique but de la rencontre.

Mujangi Bia a marqué à la demi-heure, après un une-deux avec Karlen (31e). L'ancien joueur du Standard a réalisé son cinquième but de la saison. Il a été remplacé par Follonier en deuxième mi-temps (66e).

Sion, 35 points, se porte au troisième rang du championnat et est en lice pour un ticket européen.





Pays-Bas - Obbi Oulare à l'assist pour Willem II

Willem II a arraché un partage 1-1 contre l'AZ, dimanche, pour le compte de la 23e journée du championnat des Pays-Bas. Obbi Oulare a délivré la passe décisive pour le but égalisateur de Falkenburg (90e+2). Willem II commençait la rencontre avec Derrick Tshimanga et Oulare. Tshimanga a dû être remplacé par Jordy Croux dès la 4e minute, après être entré en collision avec Weghorst. Luckassen a donné l'avantage à l'AZ (71e). Dans les arrêts de jeu, Oulare a prolongé le ballon vers Falkenburg, qui a devancé le gardien Krul et égalisé. Willem, 26 points, est onzième. L'AZ, 36 points, occupe la cinquième position.

Le Sparta Rotterdam a partagé l'enjeu avec Groninguue (2-2) après avoir mené 2-0 en début de match. Ryan Sanusi est monté à la 53e minute, Loris Brogno est resté sur le banc. Le Sparta est quinzième avec 19 points.





France - Nill De Pauw s'incline

Guingamp, avec Nill De Pauw aligné toute la rencontre, s'est incliné 3-0 à Bordeaux, dimanche, lors de la 26e journée du championnat de France. Kamano (13e), Pallois (43e) et Laborde (71e) ont marqué les buts de Bordeaux. Guingamp (34 points) est huitième, derrière Bordeaux (39 points).