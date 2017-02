Découvrez toutes les infos sur les Belges évoluant aux quatre coins du globe.

La Sampdoria est venue s'imposer 0-1 sur le pelouse de l'AC Milan dimanche après-midi lors de la 23e journée de la Serie A.

Dennis Praet a joué toute la rencontre dans les rangs génois. Milan a concédé son 4e revers consécutif (après ceux en championnat contre Naples et à l'Udinese et celui en Coupe à la Juventus). Murial a inscrit le but de la victoire sur penalty à la 70e. Les Milanais ont terminé le match à dix après l'exclusion de Sosa qui a écopé de deux jaunes en 5 minutes (85e et 90e).

Milan est 8e au classement et possède 37 points, la Sampdoria occupe la 10e place (30).

PAYS-BAS

Roda JC s'est incliné 0-2 face à l'Ajax lors de la 21e journée sur des buts signés Klaassen (53e) et Younes (90e+3). A Roda, le capitaine Tom Van Hyfte a joué toute la rencontre, Yves De Winter et Bryan Verboom sont demeurés sur le banc.

Au classement, l'Ajax reste 2e derrière Feyenoord qui joue plus tard dans la journée à Twente. Roda demeure 17e et avant-dernier.