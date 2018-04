Les Red Flames avaient de quoi être déçues vendredi après le nul concédé dans les dernières secondes face au Portugal. Mais pas le temps de se lamenter : c’est déjà l’heure de se rendre en Italie et de jouer l’une des rencontres les plus capitales de l’histoire de notre foot féminin. Certes, le résultat obtenu contre les Lusitaniennes est un caillou dans la chaussure des joueuses d’Yves Serneels, mais il n’y a rien de mal fait et la donne est assez simple. Avec cinq points de retard mais un match de moins, les Flames prendraient la tête du groupe au nombre de points perdus et auraient alors leur sort entre leurs mains. Pour cela, il faudra afficher un autre visage que contre les compatriotes de Neto, coéquipière de Tessa Wullaert à Wolfsburg. Lors de la première période, elles avaient manqué de percussion sur les flancs et d’allant offensif. L’entrée de Van Mechelen, la joueuse du Paris Saint-Germain, avait dynamité la rencontre, tout comme le passage en 4-3-3.

Tessa Wullaert devra elle aussi être à la hauteur. La première joueuse à avoir été élue Soulier d’Or féminin doit assumer son statut de meilleure joueuse belge dans les grandes rencontres. Contre le Portugal, elle a manqué un penalty important mais a surtout tenté beaucoup trop d’actions individuelles qui n’ont, au final, pas été bénéfiques à l’équipe. Tout le monde compte sur toi, Tessa.