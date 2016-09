Belgique - URSS, Coupe du monde 1986: Retour sur un match de légende

Football

Qui aurait osé parier le moindre kopeck sur une équipe qualifiée par la petite porte ?

Il y avait déjà bien eu cet exploit ahurissant signé le 13 juin 1982 avec cette victoire de nos Diables face à l’Argentine de Maradona, tenante du titre, lors du match inaugural du Mundial à Barcelone (1-0, but de Vandenbergh).

Une prouesse sans réel lendemain et qui, dans la mémoire collective, cédera logiquement sa place, quatre ans et deux jours plus tard, à une performance hors du commun, réalisée, étrange coïncidence, dans un autre Nou Camp, celui de Leon au Mexique.

Un stade que les Soviétiques connaissaient bien pour avoir partagé la mise dix jours plus tôt contre la France (1-1) avant que leur mentor à la mine d’ours mal léché, Valeri Lobanovski, ne juge bon de mettre au repos plus de la moitié de ses cadres face au Canada (2-0). Un turnover en prévision d’un huitième de finale qui, sur papier, ne laissait guère de doute quant à son issue.