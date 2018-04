Anderlecht reste le club de son cœur, mais Genk est également sa deuxième maison. "C’est Genk qui a lancé ma carrière, se souvient-il. Je n’oublierai jamais l’action des supporters, qui ont aidé 350 familles de mon pays qui avaient pris la fuite vers l’Albanie pendant la guerre."

Hasi a souvent été cité comme entraîneur à Genk. "Quand ils ont pris Stuyvenberg, j’y croyais vraiment. J’avais parlé avec Genk. Quelques personnes du club pensent que j’ai été négatif au sujet de Genk, mais ce n’est pas vrai. Mon nom a aussi été cité avant que Clement reprenne, mais il n’y a pas eu de contacts."

Clement a été coéquipier de Hasi à Genk. "Je voyais déjà qu’il avait les qualités pour être entraîneur. Il parlait tactique, coachait sur le terrain. La même chose était vraie pour De Boeck, Vanderhaeghe et moi à Anderlecht. Quand on n’était pas d’accord avec Anthuenis, on allait trouver Vercauteren, son T2 . Quand nous avions quelque chose en tête, on discutait de façon acharnée. Mais le pire de tous, c’était Filip De Wilde. Quand le coach ne suivait pas son idée, c’était la misère."

De nos jours, le nom de Hasi est cité à Saint-Trond et à Beveren. Surtout Saint-Trond serait en pole. Selon certaines sources, il aurait même déjà signé. "Il n’y a pas eu de contacts, dit Hasi. On m’aurait vu à Saint-Trond. J’ai des tickets d’avion qui démontrent que j’étais à l’étranger, ce jour-là. Et de toute façon, je n’aime pas quand votre nom est souvent cité dans un club. Souvent, on ne prend pas un coach dont le nom paraît souvent dans les journaux. J’ai eu la blague avec Genk."

Hasi confirme avoir eu une proposition d’un club chinois. "C’était un petit club de D1. Ils sont venus à Bruxelles pour discuter. Finalement, j’ai refusé, et ma famille et mon staff étaient soulagés. Mais je suis content d’avoir parlé avec eux. Vous savez que les joueurs chinois et non mariés sont obligés de vivre dans le camp d’entraînement du club ? Je ne dis pas non à l’étranger, mais je suis plus charmé par un job en Belgique."