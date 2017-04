Michel Preud’homme a toujours quitté un club - le Standard, La Gantoise, Twente et même Al Shabab - sur un succès. Il en a conquis deux - une coupe et un titre - avec Bruges mais il n’y réussira pas le doublé qu’il escomptait forger lorsque, en mai dernier, il s’était laissé convaincre de rempiler pour une année supplémentaire.

Même si, officiellement, le Club s’emploie toujours à le persuader de rester, ses dirigeants ne seront pas pris au dépourvu.

Annoncé à Courtrai pour la seconde fois en deux ans, Philippe Clement aspire à devenir T1 et si possible au Club. Il n’est resté à Bruges que parce que Michel Preud’homme y était confirmé. Clement ne veut pas être l’assistant d’un autre T1. Il est peu probable que son souhait soit exaucé, en dépit des bons points que lui décerne son chef. Clement ne convainc apparemment pas sa direction.

Celle-ci apprécie beaucoup, on le sait, Felice Mazzù et Francky Dury, qui ont fait leurs preuves dans leurs clubs respectifs.

La méconnaissance du néerlandais davantage, peut-être, que son enracinement très profond dans le terroir carolo pourrait-elle empêcher le premier cité de répondre aux attentes des Brugeois ? Elle constitue peut-être un handicap, même si l’anglais est, cette saison, la langue véhiculaire du vestiaire du stade Breydel.

Ce handicap n’existe pas pour Francky Dury qui se dit flatté, comme Felice Mazzù, qu’on évoque son passage éventuel à Bruges, même s’il assure "n’avoir pas reçu d’offre du Club".

Le cas échéant, l’entraîneur à succès de Zulte Waregem renouerait avec un défi qu’il avait déjà relevé en 2010 lorsqu’il avait déjà succédé à… Michel Preud’homme à La Gantoise. Il nous a confié récemment qu’il ne s’était jamais senti pleinement épanoui à Gentbrugge.

Pourrait-il l’être davantage à Bruges ? Vincent Mannaert, qui a déjà travaillé avec lui, le tient en haute estime. Francky Dury est à la fois coach et directeur sportif à Zulte Waregem. Il y a plus que son mot à dire dans les transferts et lui y est lié jusqu’en 2023. "C’est un bon club avec un beau projet. Aussi longtemps que je m’y amuserai - et c’est toujours le cas - je n’aurai pas de raison de partir. Suis-je ouvert à d’autres clubs ? La question est hypothétique."

Curieuse réponse. Le Club prospecte aussi à l’étranger.

van Rhijn et Engels sur le banc

"Je n’alignerai plus que ceux qui ont encore envie de jouer pour le Club", avait tonné, dimanche, Michel Preud’homme.

Non incriminé, Claudemir relaiera Vormer, suspendu. Revenu de suspension, Poulain devrait remplacer Engels, sanctionné pour son manque d’engagement. Assassiné par le regard de son coach lors de son remplacement, van Rhijn cédera son poste à Palacios. Izquierdo est menacé lui aussi.