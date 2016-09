Can 2017: 26 "Belgicains" sur les pelouses du Gabon?

Football

Quand l’hiver sera venu, certains risquent de se trouver fort dépourvus. Le plateau de la 31e Coupe d’Afrique des Nations qui se tiendra du 21 janvier au 12 février est désormais connu. Ce week-end, le Gabon, pays organisateur, le Maroc, l’Algérie, le Cameroun, le Sénégal, l’Égypte, la Guinée-Bissau, le Ghana, le Zimbabwe et le Mali ont été rejoints par la Côte d’Ivoire, la RD du Congo, le Burkina Faso, le Togo et l’Ouganda qui s’est qualifié grâce à un but de l’attaquant du Standard Farouk Miya.

La compétition qui se tiendra en même temps que cinq journées de Pro League (de la 22e à la 26e) et les demi-finales de Coupe concernent potentiellement 26 Belgicains. Anderlecht, par exemple, devra sans doute apprendre à vivre sans Kara, Acheampong, Hanni (à gauche sur la photo), Harbaoui et peut-être Badji sans être à l’abri de voir Dauda, Sowah ou Doumbia appelés.

Au Standard , Fai, Enoh, Dossevi (au centre de l'image) et le nouveau héros ougandais Miya vont entrer en ligne de compte alors que Belfodil peut espérer être appelé avec l’Algérie qui a aussi lorgné un temps Bahlouli.

L’autre gros pourvoyeur se nomme Ostende avec Musona, Cyriac, Siani et Ovono alors que Baby, Mandanda et éventuellement Bedia pourraient manquer à Charleroi. Les autres Belgicains sont à chercher à Bruges (Diaby) (à droite sur la photo), à Eupen (Diagne), au REM (Olinga), à Westerlo (Oto’o) et Gand (Coulibaly).