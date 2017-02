Et dire qu’avant la compétition, il était ouvertement critiqué. Ce dimanche, Hugo Broos s’apprête à devenir le deuxième entraîneur belge à participer à une finale de Coupe d’Afrique des nations, après Paul Put, battu en 2013 par le Nigéria (1-0), avec le Burkina Faso.

Si l’Égypte fait, sur papier, office de grande favorite, Broos aura quoiqu’il arrive réussi un coup de maître durant la compétition. Il sera parvenu à emmener une équipe que personne n’attendait dans le dernier carré, puis en finale.

"Dans le groupe, on n’a jamais parlé de finale ? C’est un rêve pour nous", avouait le sélectionneur des Lions indomptables. "On a toujours parlé du prochain match. C’est une très bonne mentalité. Cela sera un match compliqué mais on va mettre une stratégie en place."

Avec l’intention de faire aussi bien qu’en demi-finale, face au Ghana, et en quarts, face au Sénégal. Deux rencontres où le Cameroun a laissé le ballon à son opposant et a su exploiter les contres à merveille. "Le secret ? Il n’y a pas de secret", explique Broos, qui a été très malin tactiquement. "Le groupe et moi sommes en symbiose, c’est ça le plus important. Quoi qu’il se passe dimanche, on rentrera la tête haute."

Et avec une cote en hausse. Resté longtemps sans emploi en Belgique, Hugo Broos a prouvé qu’il n’était pas un entraîneur fini. "Cela m’étonne un peu de voir qu’aujourd’hui, tout le monde loue mes qualités en Belgique", a-t-il indiqué dans le Nieuwsblad. "Elles étaient encore remises en doute il y a peu. Cela fait d’ailleurs des années que je n’ai pas reçu ma chance. Personne ne me contacte. Avec mon palmarès (NdlR : trois titres de champion et deux Coupe), c’est étonnant." Et de continuer : "On m’a déjà dit que j’étais trop vieux, ou trop cher, alors que durant ces six dernières années, personne ne m’a demandé ce que je voulais comme salaire."

Une situation qui risque bien de changer dans les mois à venir. Encore plus s’il soulève la Can dimanche soir.