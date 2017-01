L'Egypte a validé son billet pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des nations de football en battant 1-0 le Ghana, qui était déjà qualifié, lors de la 3e et dernière journée du groupe D, mercredi à Port-Gentil, au Gabon. Dans l'autre match du groupe, l'Ouganda et le Mali ont fait match nul 1-1 à Oyem.

Mohamed Salah a inscrit, d'une frappe puissante des 20 m, l'unique but du match Egypte - Ghana, après 11 minutes de jeu. Titulaire dans les rangs égyptiens, le Mouscronnois Hassan Trezeguet a reçu un carton jaune à la 74e. En face, l'Anderlechtois Frank Acheampong n'a pas quitté le banc ghanéen.

Grâce à ce succès, les Pharaons délogent les Black Stars de la 1e place du groupe D. L'Egypte termine à la 1e place avec 7 points, contre 6 pour le Ghana.

Le Mali, 3e avec 2 points, et l'Ouganda, 4e avec 1 point, sont éliminés.

Le Standardman Farouk Miya a ouvert le score pour l'Ouganda à la 70e minute. Le Mali d'Alain Giresse a égalisé à la 73e par Yves Bissouma, juste avant la montée au jeu du Gantois Kalifa Coulibaly.

Les quarts de finale auront lieu samedi et dimanche. Samedi, le Burkina Faso affrontera la Tunisie et le Sénégal sera opposé au Cameroun d'Hugo Broos. Dimanche, la RD Congo jouera contre le Ghana et l'Egypte affrontera le Maroc.

Les demi-finales sont prévues les 1er et 2 février, la finale le dimanche 5 février.