Le sélectionneur français du Maroc, Hervé Renard a annoncé mercredi la liste officielle des 23 joueurs retenus en vue de la Coupe d'Afrique des nations (14 janvier-5 février) au Gabon. Parmi eux figurent Mbark Boussoufa (ex-La Gantoise et Anderlecht), Nabil Dirar (ex-Westerlo et Club Bruges) et Mehdi Carcela (ex-Standard).

Mbark Boussoufa joue actuellement à Al Jazira aux Emirats Arabes Unis; Dirar à Monaco et Carcela à Grenade.

Les Lions de l'Atlas joueront dans le groupe C face à la RD Congo (le 16), au Togo (le 20) et à la Côte d'Ivoire (tenante du titre, le 24).

La sélection des 23 Marocains:

Gardiens : Yassine Bounou (Gérone/Esp), Yassine El Kharroubi (Lokomotiv Plovdiv/Bul), Mounir El Kajoui (Numancia/Esp)

Défenseurs : Medhi Benatia (Juventus/Ita), Manuel Da Costa (Olympiakos/Grè), Amine Attouchi (Wydad Casablanca), Hamza Mendyl (Lille OSC/Fra), Fouad Chafik (FC Dijon/Fra)

Milieux : Romain Saïss (Wolverhampton/Ang), Youssef Aït Bennasser (AS Nancy/Fra), Mounir Obbadi (Lille OSC/Fra), Karim El Ahmadi (Feyenoord/P-B), Fayçal Fajr (Deportivo La Corogne/Esp), Mbark Boussoufa (Al Jazira/EAU), Sofiane Boufal (Southampton/Ang), Mehdi Carcela (Grenade/Esp), Noureddine Amrabet (Watford/Ang), Nabil Dirar (AS Monaco/Fra)

Attaquants : Rachid Alioui (Nîmes Olympique/Fra), Youssef El Arabi (Lekhwiya/Qat), Khalid Boutaib (Strasbourg/Fra), Aziz Bouhaddouz (St Pauli/All), Youssef En-Nesyri (Malaga/Esp)