Le second match de la 2e journée du groupe C de la CAN 2017 de football, disputé vendredi au Stade d'Oyem au Gabon a vu la victoire du Maroc sur le Togo (3-1).

C'est pourtant le joueur du Standard Mathieu Dossevi, qui a ouvert la marque (5e, 0-1). Mais Aziz Bouhaddouz (14e), Romain Saiss (21e) et Youssef En-Neysri (72e) ont signé les buts de la victoire des Lions de l'Atlas.

Le Maroc (3 points) se hisse à la deuxième place du classement derrière la RD Congo (4 points). Avec deux partages, la Côte d'Ivoire compte deux points et le Togo est 4e avec une unité. Après la défaite face à la RDC, Hervé Renard n'a apporté qu'une seule modification à son équipe. Le coach du Maroc a remplacé Medhi Carcela par Fayçal Fajr.

Outre l'ex-Standardman, plusieurs Lions de l'Atlas ont un passé belge: Nabil Dirar (Westerlo, Club Bruges), Mbark Boussoufa (Gand, Anderlecht) et Omar El Kaddouri (Anderlecht et ex-espoir belge). Chez les Eperviers, on retrouvait deux joueurs actifs en Jupiler Pro League: l'arrière gauche Djene Dakonam (Saint-Trond) et Mathieu Dossevi. Sur un contre express, l'ailier du Standard a ouvert la marque d'un tir croisé (5e, 0-1).

Avec ce but d'avance, le Togo a adopté la même stratégie que face à la Côte d'Ivoire. Il a laissé le ballon à son adversaire et mal lui en prit. Sur corner, Bouhaddouz a devancé de la tête Kossi Agassa (14e, 1-1). Les Lions étaient manifestement plus forts dans le jeu aérien. Et sur coup franc de Fjar, Saiss a dévié le ballon de la tête au premier poteau (21e, 2-1). Avant le repos, Agassa a encore eu deux gros coups de chaleur sur une reprise de Dirar (28e) et une volée de Boussoufa dégagée in-extrémis par un défenseur (41e).

Les Marocains ont redémarré, après la repos, avec les mêmes intentions affichées en fin de première période. Sans l'intervention de Jacques-Alaixys Romao, Bouhaddouz aurait signé un doublé (63e). Mais monté au jeu (60e), En-Neysri a décoché un tir des 25 mètres, qui a rebondi juste devant Agassa (72e, 3-1). Claude Le Roy a alors effectué trois changements. Le Français a notamment sorti Dossevi (84e) sans résultat.