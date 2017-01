Le Maroc a battu la Côte d'Ivoire (1-0) mardi soir à Oyem, au Gabon, lors de la 3e journée du groupe C de la Coupe d'Afrique des Nations. Grâce à cette victoire contre les tenants du titre, les 'Lions de l'Atlas' se sont qualifiés pour les quarts de finale, tout comme la RD Congo, victorieuse du Togo (1-3) à Port-Gentil.

Dos au mur après deux matches nuls, les 'Éléphants' ivoiriens devaient s'imposer face au Maroc pour continuer leur parcours dans cette CAN. Après une première mi-temps équilibrée mais nulle en but, la situation s'est décantée en seconde période. Rachid Alioui, attaquant de Nîmes, a marqué l'unique but de la rencontre d'une superbe frappe enroulée (1-0, 64e). Malgré un rush final, l'équipe du Français Michel Dussuyer n'est pas parvenue à renverser la vapeur et va quitter le Gabon sans la moindre victoire.

A noter que le Trudonaire Mamadou Bagayoko est resté sur le banc ivoirien durant toute la rencontre.

Dans l'autre rencontre du groupe, la RD Congo a pris la mesure du Togo (1-3). Sur un assist de Chancel Mbemba, Junior Kabananga a ouvert le score (0-1, 29e). Les 'Léopards' ont creusé l'écart grâce à Firmin Mubele (0-2, 54e). Les 'Éperviers' ont sauvé l'honneur via Fo-Doh Laba (1-2, 69e). Paul-José M'Poku, ancien joueur du Standard, a scellé le score sur un magnifique coup franc direct (1-3, 80e).

A noter que Matthieu Dossevi (Standard) a joué 67 minutes pour le Togo alors que Mulopo Kudimbana (Antwerp) est resté sur le banc congolais.

La RD Congo (7 pts) se qualifie pour les quarts de finale, tout comme le Maroc (6 pts). La Côte d'Ivoire (2 pts), tenante du titre, est éliminée dès la phase de poules, à l'instar du Togo (1 pt).