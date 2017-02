Radja Nainggolan sait se faire adorer de ses supporters, et pas uniquement en crachant sur ses rivaux.

Face au Torino, le milieu de terrain a de nouveau été décisif. Brassard au bras, le Belge a d’abord délivré un assist (son 4 e de la saison) à Edin Dzeko, avant de marquer son 10 e but en 2016-17, son 7 e en Serie A.

Record battu pour Radja, qui n’est plus qu’à deux longueurs de son équipier Mohamed Salah. Ces deux actions ponctuent un match plein. Plein de hargne et de caractère. Du Nainggolan pur jus, quoi… Tant offensivement (quatre tirs au but pour deux dans le cadre, seul Dzeko fait mieux) que défensivement, le Ninja s’est montré indispensable à sa chère Roma , qui reste toujours malgré tout à bonne distance (sept points) de l’insatiable Juventus.