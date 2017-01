Treizième seulement en Bundesliga, Wolfsburg déçoit cette saison. Et ce classement a fait une victime belge dans un climat bizarre : le gardien Koen Casteels.

Présent à La Manga, il a accepté de nous raconter dans le lobby de l’hôtel Principe Felipe, là où logent aussi les Anderlechtois. "J’ai très bien débuté la saison avec Wolfsburg. On a gagné la Supercoupe aux tirs au but contre le Bayern Munich et j’ai eu un rôle important dans ce match. J’ai ensuite disputé les six premiers matches en championnat pour quatre clean sheet. Statistiquement, j’étais le meilleur gardien de Bundesliga avec Manuel Neuer. J’ai encore joué deux rencontres puis l’entraîneur a été limogé. On ne gagnait pas beaucoup."

C’est le début des ennuis pour celui qui a été formé à Genk en compagnie de Thibaut Courtois. "Le nouveau coach a décidé de me placer sur le banc. Il voulait remettre Benaglio, notre capitaine, sur le terrain. Il estimait que l’équipe avait besoin de sa présence sur la pelouse dans ces moments compliqués. Je l’avoue : j’ai eu beaucoup de mal à comprendre cette décision. Ce n’était pas un choix sportif et cela me frustrait beaucoup. Il y a eu des mots et j’ai tapé du poing sur la table. La presse allemande s’est aussi demandée comment une chose pareille était possible."

La situation n’a cependant plus évolué et Koen Casteels (24 ans) est toujours sur le banc. Une situation qu’il ne pourra supporter jusqu’à la fin de la saison. "Tu peux être patient quand tu as 19-20 ans mais là, j’ai joué 70 matches de Bundesliga et la Coupe d’Europe. J’ai assez d’expérience pour être le numéro 1 quelque part."

Toutes les options sont ouvertes en janvier pour le sympathique Anversois : rester mais avec l’assurance de reprendre sa place, être prêté ou être transféré. Didier Frenay, son agent, est en tout cas présent à La Manga pour tenter de régler le problème. "Il y a des discussions en cours. La direction de Wolfsburg sait aussi qu’elle a un bon jeune gardien avec moi et que j’ai besoin de temps de jeu."

La location est donc l’option idéale pour contenter tout le monde. Anderlecht et Genk n’ont pas caché leur intérêt mais plusieurs formations de grands championnats sont aussi sur la balle (Naples, Fiorentina, Werder Brême…). "J’ai entendu que plusieurs clubs belges cherchaient un gardien cet hiver mais je n’ai encore rien entendu de concret. Je n’exclus en tout cas pas un retour en Belgique. J’ai quand même l’ambition de jouer à l’étranger le plus longtemps possible. Le niveau y est quand même plus élevé et je sais que j’ai les capacités nécessaires."