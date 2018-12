Alexander Ceferin n'est pas satisfait des projets de Coupe du monde des clubs élargie et de Ligue mondiale des Nations, portées par la Fifa.

Le torchon brûle entre le président de la Fifa et celui de l'UEFA. Alexander Ceferin, le patron de l'instance dirgeante européenne, a critiqué les projets de Coupe du monde des clubs élargis et de Ligue mondiale des Nations, portés par Gianni Infantino. "Nous essayons toujours d'obtenir des informations supplémentaires et nous ne les avons toujours pas reçues", a déclaré lors d'une conférence de presse à Dublin Ceferin. "Nous avons toujours beaucoup de difficultés par rapport à ces deux propositions, notamment la Coupe du monde des clubs qui serait financée par un fonds dont on ne connait ni l'origine, ni le nom des personnes qui le soutiennent."

Le projet, pour le moment, serait le suivant : la Fifa voudrait créer tous les deux ans une mini-Coupe du monde qui regrouperait 8 nations. Ensuite, pour augmenter l'attrait du championnat du monde des clubs, Infantino aurait dans l'idée de créer une compétition tous les quatre avec 24 équipes, dont 12 européennes. L'UEFA craint que cette dernière ne fasse concurrence à la prestigieuse Champions League. "C'est une question en discussion depuis le mois de mars, depuis que nous avons reçu des propositions étranges de la Fifa," a rajouté Ceferin.