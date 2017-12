Charleroi s'est facilement imposé 0-4 sur le terrain de Zulte Waregem qui a évolué à neuf contre onze pendant une heure de jeu. Avec ce succès, les Carolos sont assurés de rester deuxièmes avant la trêve hivernale.

Dès les premiers échanges, les Zèbres prenaient le jeu à leur compte. Au quart d'heure, Rezaei, légèrement accroché par Walsh, s'écroulait dans le rectangle. Alexandre Boucaut, l'arbitre de la partie, indiquait le point de penalty et expulsait Walsh, dernier homme. Rezaei se faisait justice lui-même et mettait Charleroi aux commandes (15e). Zulte Waregem était même réduit à neuf quelques minutes plus tard suite à une faute de frustration d'Olayinka sur Ilaimaharitra (27e). Les Zèbres profitaient de cette supériorité numérique pour doubler la mise juste avant le repos via Hendrickx d'une frappe à l'entrée du grand rectangle (45e+1).

Au retour des vestiaires, les hommes de Felice Mazzu déroulaient et accroissaient leur avance via Tainmont (68e) et Dessoleil (71e) pour finalement s'imposer 0-4. Charleroi termine l'année 2017 à une surprenante deuxième place avec un bilan de 42 points, soit 11 de moins que le leader brugeois. Zulte Waregem, de son côté, reste sur un bilan de 4 points sur 39 et occupe la 14e place avec 20 points.





