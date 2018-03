Hungaria et Charleroi, c’est fini. La marque française n’habillera plus les Zèbres la saison prochaine. Le Sporting et son équipementier, qui collaborent depuis le début de la saison 2016-2017 (avec des maillots plutôt réussis), ont en effet décidé de mettre fin, de manière amicale, à la dernière année du contrat de trois saisons qui les liait.

Depuis plusieurs mois, il y avait de moins en moins d’harmonie entre le club carolo et son équipementier. On se souvient qu’en début de saison, Charleroi avait dû attendre plusieurs semaines avant de pouvoir jouer les matches amicaux dans son nouvel équipement, suite à un retard de livraison. Il nous revient également que certains jeunes de l’école des jeunes n’ont, à l’heure actuelle, pas encore reçu la totalité de leur équipement.

Du côté d’Hungaria , qui habille également le Stade de Reims, en Ligue 2, on ne cache pas vouloir se concentrer sur le rugby. Bref, la fin de la collaboration entre les deux parties semble être une issue logique.

Mais cela ne veut pas dire que le Sporting est à la recherche d’un équipementier pour la saison prochaine. Le club zébré a déjà trouvé le successeur d’Hungaria. Il s’agit de Kappa. La firme italienne, qui habille plusieurs clubs de Serie A comme Naples, Sassuolo ou le Torino, (ou encore Leeds, Bastia, Lorient ou le Borussia Moenchengladbach), fera donc son grand retour en Belgique, après avoir sponsorisé Saint-Trond, l’Antwerp, Malines ou le… Standard, par le passé (en 2015-2016).

Si aucun visuel de la nouvelle vareuse n’a encore fuité, cela devrait être le cas dans les prochains jours puisque l’officialisation de la collaboration entre Kappa et le Sporting est attendue de manière imminente.