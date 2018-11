La saga Football Leaks n’en finit pas d’alimenter la crainte des grands clubs européens.

Ce mardi, le site Mediapart a révélé que Chelsea était dans le viseur en raison de transferts de mineurs, ce qui est interdit si le gamin ne vient pas de l’Union européenne.

Le Burkinabé a débarqué à Londres officiellement en 2014 alors qu’il avait 18 ans mais dans les faits, il s’est avéré que les contacts avaient eu lieu bien auparavant (2010 et 2011) et qu’une somme de 177 000 euros a été versée à sa maman, plus 15 000 euros pour son club, l’Association Jeunes Espoirs de Bobo-Dioulasso pour mettre une option alors qu’il n’avait que 15 ans. Le cas du joueur transféré à Lyon en 2017 pour 10 millions ne serait pas unique chez les Blues selon l’enquête.

Le service Intégrité et Conformité de la Fifa, le premier des trois niveaux de contrôle des transferts, a proposé une interdiction de transferts de quatre mercatos, pour des infractions portant sur 19 joueurs, dont 14 mineurs transférés illégalement. Pour le seul Traoré, l’interdiction porterait sur un mercato.