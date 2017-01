Il n’a jamais regretté son choix. Que du contraire! Xavier Chen a même vécu l’expérience de sa vie en Chine. "Je referais exactement parei"l, dit le joueur de 33 ans, qui est désormais de retour à Malines. "J’affectionne ce championnat chinois, j’espère le voir progresser."

Xavier Chen est le joueur belge qui connaît le mieux la Chine. Avec trois années - entre 2013 et 2016 - passées dans ce pays, dans le club de Guizhou Renhe, le Bruxellois connaît parfaitement la Chinese Super League et les difficultés de la vie en Chine. Comme Axel Witsel, lorsque les Chinois sont arrivés avec une offre alléchante, il a accepté de se lancer dans l’inconnu.

Comment est-ce qu’on prend une telle décision ?

"Pour moi, c’était un peu différent. J’avais 29 ans et je n’avais jamais joué à l’étranger. J’avais cette opportunité et cela coulait presque de source : je devais accepter. Axel, il avait le choix entre un club du top mondial (NdlR : la Juventus) et la Chine. Il prend plus de risque. Mais il y a une réalité dans le foot qui n’est pas négligeable, la carrière est courte. Moi aussi, j’ai décidé d’y aller pour mettre ma famille à l’abri. De l’extérieur, on ne le comprend pas toujours. Surtout que dans son cas, il pouvait déjà gagner beaucoup d’argent à la Juventus. Je comprends les critiques mais pas toutes. Il a choisi l’argent, il faut le respecter."

Il y a un risque qu’il flingue sa carrière ?

"Bien sûr. Mais le risque est relatif pour lui, qui est une star internationale. Dans un ou deux ans, il sera toujours connu. Il pourra toujours trouver un club du top. Par contre, s’il voulait gagner la Ligue des Champions, il s’est tiré une balle dans le pied."

Est-ce que Witsel va avoir un défi sportif en Chine ?

(...)

