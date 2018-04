Qui dit Coupe du Monde, dit album Panini et ses 670 images à coller. À 50 jours du début du tournoi, l’heure est au premier bilan sur le marché belge. "Et il est nettement moins bon qu’il y a 4 ans avant le Brésil", reconnaît Thierry Delattre, directeur de Panini Belgique.

La magie aurait-elle disparu ? "Non. L’album Panini reste un produit phare. À une époque où tout se digitalise, l’album garde tout son intérêt. Par rapport à des marchés comparables comme les Pays-Bas et la Suisse, la Belgique est d’ailleurs très bien positionnée. On sait aussi qu’on touche toutes les tranches d’âge, du petit qui fait l’album avec son papa au papy qui veut compléter sa collection en passant par l’équipe de foot qui s’échange ses images après chaque entraînement."

Si l’album 2018 cartonne moins que celui de 2014, c’est pour trois raisons, selon Delattre. "Premièrement, les Belges étaient très enthousiastes en 2014, beaucoup moins en 2018. Notre qualification est devenue normale, ce qui a refroidi l’engouement autour de ce tournoi, et donc autour de nos albums. Deuxièmement, la destination fait moins rêver. Le Brésil, c’était la fête alors que la Russie fait peur avec ses hooligans. Troisièmement, l’absence de l’Italie est un coup dur. Il y a beaucoup de supporters de la Squadra Azzurra chez nous. Forcément, ça donne moins envie aux tifosi d’acheter un album duquel ils sont absents."

Chacune des 32 équipes qualifiées compte 17 joueurs sur une double page dans l’album. Attend-on les listes de 23 avec une certaine appréhension chez Panini ? "Non", sourit le directeur. "Il y aura toujours des surprises dont on n’a pas imprimé la photo pour notre album mais on réagira encore cette année en sortant un update . S’il y a une grosse surprise chez les Diables, sa photo sera imprimée. On l’avait fait avec Origi en 2014. Et ces paquets de nouvelles têtes coûteront moins chers que les paquets habituels."