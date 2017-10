Le coach n'a pas résisté à la dernière place de son équipe au classement.

Promue en première provinciale, la formation de Kosova rencontre quelques difficultés en ce début de championnat. Avec un bilan de 2 sur 18, l'équipe occupe la dernière place au classement. La nouvelle défaite de ce dimanche face à La Renaissance aura finalement eu raison de son entraîneur, Christos Letas.

"Voilà, après une saison et demie pleine d'émotions, la belle aventure est finie", débute-t-il. "Avec un sauvetage in extremis suivie d'une saison formidable et d'une montée inespérée avec un tout nouveau groupe formé pour la plupart de jeunes sans expérience du foot provincial. Je remercie toutes les personnes qui ont partagé ces bons moments avec moi. Je garde le positif et sors grandi et fier de cette expérience vécue au FC Kosova. Mais ainsi va le foot. On peut passer de héros à zéro en quelques mois."