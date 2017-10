Après trois de ses dix rencontres qualificatives pour l’Euro 2019, la Belgique ne compte que 5 points et semble déjà bien encerclée par la Suède (3e/4 pts) et Chypre (1er / 6 pts) dans la lutte pour la première place. Un faux-pas cet après-midi à Larnaca pourrait avoir d’énormes conséquences quand on sait que seuls les premiers des neufs groupes recevront un ticket direct pour la phase finale en Italie.

"C’est un groupe qui sera fort équilibré jusqu’au bout", juge Johan Walem. "La Turquie a par exemple perdu à Chypre et personne ne s’y attendait. Il faudra aussi voir comment les Suédois vont se déplacer là-bas. Tout le monde va prendre des points et perdre des points contre tout le monde."

Pour éviter un potentiel désastre, les petits Belges devront inévitablement retrouver de la confiance en leur attaque. À l’image de la rencontre de vendredi face à la Suède (1-1), les solutions offensives sont beaucoup trop rares. "Le problème de cette génération, c’est de concrétiser", admet Walem qui comptera énormément sur Iseka et/ou Lukebakio en l’absence de Dimata que l’on a gentiment renvoyé dans son club, comme de Sart et Cobbaut. "Avant ce déplacement à Chypre, j’ai beaucoup travaillé sur la finition, sur les mouvements offensifs, sur les lignes de course. Dans des matches serrés comme ce fut le cas contre la Suède et comme ça sera le cas contre Chypre, c’est l’équipe la plus déterminée à marquer qui fera la différence."

Défensivement , le sélectionneur devra aussi trouver davantage de stabilité en l’absence de Vanheusden et Bossaerts. Face à la Suède, il avait tenté un système en 3-5-2, sans succès… "On a essayé mais ce n’était pas une réussite. À partir du moment où il y a deux joueurs qui ne respectent pas les consignes du placement défensif, ça devient très compliqué pour les autres. J’avais ensuite repris mon 4-3-3 traditionnel et ça a été beaucoup plus simple et plus fluide."