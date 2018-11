L’entraîneur de Genk était l'invité du Grand Debrief.

Ce lundi soir, le Grand Debrief accueillait l'entraîneur champion d'automne avec le Racing Genk Philippe Clement. En évoquant l'arbitrage et les cris racistes à Courtrai, il a parlé de l'accueil qu'il avait reçu à l'Antwerp. "Les cris racistes ? L’arbitre doit arrêter le match. Mais il n’y a pas que ça. À l’Antwerp, j’ai reçu des insultes et 30 bières sur moi. Je ne suis pas tombé comme Sa Pinto. Je suis plus fort. Mais mes vêtements c’était la cata." (rires)

