Comment atteindre la finale d'une coupe avec des amateurs ?

Tous les amateurs de belles histoires se souviennent de ce 28 avril 2012. Ce soir-là, l’US Quevilly, petit club de National (D3), affronte la grande équipe de Lyon, au stade de France, pour la finale de la Coupe de France.

Une épopée formidable pour ces amateurs qui ont fait rêver toute la France, deux ans après avoir déjà atteint les demi-finales de cette même compétition.

À l’époque, un homme dirige cette équipe : Régis Brouard. Aujourd’hui coach de l’AFC Tubize, l’entraîneur français est un homme de Coupe. Il nous livre ses conseils pour permettre aux petites équipes d’aller loin dans cette compétition.

Conseil n°1 : toujours y croire

"Un match de Coupe apporte des émotions incroyables, différentes de ce que l’on a l’habitude de vivre en championnat. Il faut se dire que l’exploit est toujours réalisable. Les petits clubs doivent aussi avoir cette envie d’aller le plus loin possible. Beaucoup font l’erreur de vouloir tirer une grosse équipe d’entrée pour s’offrir un beau match de gala. Or, il vaut mieux jouer les grands le plus tard possible pour espérer aller loin."

(...)

