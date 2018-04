Herman Van Holsbeeck ne travaille officiellement plus pour le RSCA depuis vendredi. Il ne reste plus qu’à régler les indemnités de départ de l’ancien manager, ce qui promet un joli bras de fer entre lui et Marc Coucke.

En attendant de retrouver une nouvelle activité, Van Holsbeeck n’est pas sans le sou. On a pu s’en rendre compte en épluchant les comptes de sa société AENA, une SPRL créée en 2010 quand le RSCA est devenu une SA, et dont il partage l’actionnariat avec son épouse Esmeralda.

En 2015, il a dégagé une marge brut (le net qui entre dans sa société) de 600.000 €. La somme est passée à 800.000 € en 2016. La société pèse aujourd’hui presque 2 millions, un chiffre important pour une SPRL.