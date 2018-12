Si Santiago Bernabeu a l’habitude des ambiances chaudes lors des Clasico face au Barça, ce que la capitale madrilène s’apprête à vivre ce dimanche dépasse tout entendement !

Délocalisée à Madrid, la manche retour de la finale de la Copa Libertadores entre Boca Junior et River Plate sent la poudre. D’ailleurs, ce ne sont pas moins de 4 000 policiers et agents privés qui vont être déployés pour tenter de contrôler les supporters argentins des deux camps ou plutôt les Ultras qui viennent pour tout casser !

À titre de comparaison, le dispositif mis en place dans la capitale espagnole est plus important que lors de la finale de la Ligue des Champions de 2010 et que lors du Clasico entre le Real et le Barça en 2015, quelques jours à peine après les attentats de Paris !

Deux fans zones vont être installées de part et d’autre de Santiago Bernabeu alors que deux places différentes sont prévues pour accueillir les vainqueurs : si River Plate s’impose, la fête se déroulera à la Puerta del Sol et si c’est Boca qui l’emporte, tout le monde se retrouvera à la place Colon.

Et le foot dans tout ça ? À l’aller, les deux équipes s’étaient quittées dos-à-dos (2-2) sur le terrain de Boca. Ce qui est certain, c’est que l’image véhiculée par cette rencontre historique est dramatique pour l’Argentine. "La victime, c’est l’image du football argentin et de l’Amérique du Sud, déplore Guillermo Barros Schelotto, l’entraîneur de Boca. Aujourd’hui, nous devrions être en train de parler de la manière dont River et Boca ont ramené le football argentin au sommet et on ne parle que de violence. Malheureusement, nous avons encore perdu."