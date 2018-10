Selon nos infos, le pénaliste Hans Rieder vient de déposer sa requête !

Nouveau coup de tonnerre dans l'affaire du footballgate belge.

Hans Rieder, l'avocat de l'arbitre Bart Vertenten vient de déposer une requête de récusation du juge d'instruction en charge de l'affaire qui éclabousse l'univers belge du ballon rond. Une requête longue de plus dix pages dans laquelle il estime que le juge d'instruction ne peut plus être chargé de l'affaire et doit donc être immédiatement récusé.

Pour quel motif ? Le juge Raskin travaillerait à l'Union belge et serait donc juge et parti dans ce dossier.

Contacté par nos soins, le pénaliste Hans Rieder refuse de faire un commentaire.