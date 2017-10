En Finlande depuis mardi, le champion de Belgique a disputé le premier de ses trois matches de coupe d'Europe. Dans le groupe 7, les Belges ont lancé leur tour principal contre les Suisses de Minerva. Après huit minutes, Leo trouvait la faille. Malgré de belles occasions de Rahou, Leitao et De Bail, 1-0 était le score à la pause.

Au retour des vestiaires, Gooik poussait tant et plus pour assurer. Cela allait trop vite pour Minerva. Bissoni et Leo portaient le score à 3-0, avant le Leitao show. Le Brésilien inscrivait trois buts, en l'espace de quatre minutes.

Rahou et Leo donnaient au score son allure définitive : 8-0.

C'est le départ idéal pour les gars du Brabant qui défieront les Allemands de Regensburg, ce jeudi, à 15h30.





Gooik 8 - Minerva 0

Buts : 8e Leo (1-0), 25e Bissoni (2-0), 28e Leo (3-0), 29e, 30e et 32e (4-0;5-0;6-0), 36e Rahou (7-0), 38e Leo (8-0)