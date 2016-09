Coupe de Belgique: Anderlecht s'impose sur un score arsenal, Charleroi facile, le Standard éliminé!

Football

19h30

Anderlecht – OHL 1-0 (52e Harbaoui)

20h00

Roulers – Eupen 2-3 (83e Dialoo, 90e Zolotic / 5e Mouchamps, 52e et 88e Dufour)

Courtrai – Sprimont 2-0 (80e et 88e Kage)

Lokeren – Cercle de Bruges 3-2 (11e et 43e De Ridder, 82e Terki / 55e Bourdin, 60e Kis)

Waasland Beveren – Oosterzonen-Oosterwijk 2-0 (19e Marquet, 71e Jans)

20h30

Geel – Standard 2-1 (31e et 39e Damblon / 56e Raman)

Charleroi – Bocholt 5-0 (27e Diandy, 39e Bedia, 43e et 68e Benavente, 71e Ninis)

Westerlo – Tubize 0-1 (82e Diallo)

Lierse – La Gantoise 1-2 (17e Zizo / 65e Schoofs, 91e Perbet)

Hasselt – Malines 2-3 (15e Sidibe, 23e Carratta / 53e et 74e Croizet, 88e Kolovos)

Antwerp – Ostende 0-2 (18e Berrier, 64e Musona)

Alost – Genk 0-4 (13e, 21e, 42e et 49e Karelis)

Cappellen – Zulte Waregem 1-2 (76e Van den Heuvel / 41e Vetokele, 89e Leye)

Harelbeke – Saint-Trond 1-6 (69e Descheemaeker / 6e et 17e Proschwitz, 7e Bezus, 9e Ceballos, 23e Tchenkoua, 80e Boli)





Anderlecht s'impose 1-0 face à OHL

Anderlecht s'est qualifié pour les 8es de finale de la Coupe de Belgique, la Croky Cup, en battant Oud-Heverlee Louvain, lanterne rouge en division 1B en ce début de saison, 1 but à 0 mercredi.

Hamdi Harbaoui a inscrit l'unique but de la partie à la 52e minute. Si Emilio Ferrera, l'entraîneur des Louvanistes, a été renvoyé en tribunes dès la demi-heure de jeu, les Bruxellois ont été réduit à dix suite au renvoi aux vestiaires de son capitaine d'un jour Leander Dendoncker pour une deuxième carte jaune à la 66e minute de jeu.





Eupen, Courtrai, Lokeren et Waasland-Beveren passent aussi

Eupen, Courtrai, Lokeren et Waasland-Beveren ont également validé leur billet pour les 8es, emboîtant le pas à Anderlecht qui a passé le cap un peu plus tôt dans la soirée.

Damien Mouchamps dès la 5e minute de jeu avait ouvert la voie pour Eupen en déplacement à Roulers (1B). Les Germanophones, néo-promus en division 1, ont doublé la mise (52e) puis triplé la mise (74e) toujours par Guy Dufour pour filer vers une qualification sans histoire pour les 8es de finale, même si Roulers a sauvé l'honneur par deux fois à la 83e (1-3 sur un but contre son camp de Diallo) et à la 90e minute par Zolotic. Score final: 2-3.

Waasland-Beveren, vainqueur 2 à 0 de Oosterzonen (1 amateur) grâce à des buts de Marquet (20e) et Jans (71e), est passé sans encombres.

Ce fut plus difficile par contre pour Lokeren qui a inscrit un 3e but, décisif, à la 82e alors que les Brugeois, pensionnaires de division 1 étaient revenus à égalité à l'heure de jeu après avoir été mené 2 à 0. Steve De Ridder avait inscrit deux buts avant la mi-temps pour Lokeren, à la 11e minute et à la 43e. Bourdin à la 55e et Kis à la 60e ont ramené le Cercle à hauteur des Waeslandiens avant de se voir réduit à dix avec l'exclusion de Diarra à la 77e. A 8 minutes du coup de sifflet final, Medhi Terki a délivré Lokeren qui se qualifie pour les 8es de finale (3-2).

Courtrai a du attendre lui 80 minutes avant de trouver l'ouverture face à Sprimont Comblain (1 amateur) par Hervé Kage, par deux fois (1-0 et 2-0 à la 88e).

Mardi, le Club Bruges, vainqueur 3-1 de Lommel Utd (1B) et l'Excel Mouscron, aux tirs au but à Dessel Sport (1 amateur), s'étaient qualifiés aussi.

Le tirage au sort des 8es de finale aura lieu mercredi soir encore.

La finale est programmée le 18 mars au stade Roi Baudouin à Bruxelles et le vainqueur aura un billet en poche pour les phases de poule de l'Europa League.