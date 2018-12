L'AS Eupen s'est qualifiée pour les quart de finales de la Coupe de Belgique mercredi soir au dépens de Deinze (1-3), club de Division 1 amateurs.



Les Eupenois ont été réduits à dix en début de seconde période alors que le score était déjà acté.

Bushiri (8) et Mulumba (13) ont rapidement donné une avance de deux buts aux Eupenois. Deinze a réagit dans la foulée en réduisant le score via Martens (17). En début de seconde période, le défenseur de Deinze Boone inscrivait un but contre son camp pour porter le score à 1-3. L'exclusion de Mulumba quelques minutes plus tard (50) ne changeait finalement rien.

Eupen est rejoint en quart de finales par Saint-Trond qui s'est défait à domicile de Mandel United, club de Division 2 amateurs (3-2). De Norre (59), Boli (83) et Kamada (85) ont inscrit les buts trudonnaires alors que Oliveira (81) avait égalisé à neuf minutes du terme de la rencontre sur penalty avant que Pyck (90+2) ne fixe le score final à 3-2. Le FC Malines, club de Proximus League, s'est pour sa part payé le scalp de Lokeren (2-0) grâce à des buts d'Engvall (80) et de de Camargo (83).

La Gantoise et Courtrai avaient déjà validé leur ticket pour les quarts mardi au dépens du Beerschot Wilrijk et de Zulte Waregem.