Coupe de Belgique: le Club de Bruges et Mouscron en huitièmes

Football

Les Blauw en Zwart ont battu Lommel 3-1. Les Mouscronnois ont eu plus de mal.

Le Club Bruges et le Royal Excel Mouscron se sont tous deux qualifiés pour les 1/8e de finale de la Croky Cup mardi soir. Face à Lommel (D1B), les Brugeois ont été menés au score avant de finalement s'imposer 3-1 à domicile. De leur côté, les Mouscronnois ont dû attendre la séance de tirs au but pour s'imposer face à Dessel (D1 amateur).

Mal embarqué après l'ouverture du score de Jason Adesanya (27e, 0-1), le Club de Bruges a renversé le court du jeu peu avant le repos grâce aux buts consécutifs de Ruud Vormer (39e, 1-1) et de Felipe Gedoz (45e, 2-1). Au retour des vestiaires, les hommes de Michel Preud'homme vont sceller le résultat de la rencontre suite au break réalisé par Anthony Limbombé (62e, 3-1).

Le Royal Excel Mouscron a connu d'énormes difficultés face au pensionnaire de Division 1 Amateur, Dessel. Mis sur orbite grâce au but de Stefan Simic (19e, 0-1), les hommes de Glen De Boeck vont être rejoints quatre minutes plus tard via Leopold Njengo (23e, 1-1). Monté au jeu en seconde période, Filip Markovic va redonner l'avance aux siens (57e,1-2) avant que Dreesen n'envoie les deux équipes en prolongation (90+2, 2-2). Le but de Mahmoud Hassan à la 108e n'a servi à rien puisque Breugelmans (111e, 3-3) a contraint les deux équipes à se départager aux tirs au but. Une séance remportée par les Hurlus 7 tirs à 8, chaque équipe expédiant 9 tirs.