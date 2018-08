Pour le cinquième tour de la Coupe de Belgique, les Molenbeekois ont été largement battus par Deinze.

Deinze-RWDM 6-0

Deinze : Vandenberghe; De Greff, Boone, Libbrecht; Goossens, Le Postollec; Brulmans, Challouk, Van Walle (66e De Schutter); Tarfi (66e Lallemand), Mertens (83e Mézine).

RWDM : Sadin; A. Cabeke, Ruyssen, Vandiepenbeeck (80e Célestine), G.Cabeke; Liard, Mabika; Brouckaert (72e Bah), Kindermans (59e Cissé), Bova; Binst.

Arbitre : M. Silvrants.

Avertissements : De Greef, Vandiepenbeeck.

Les buts : 5e Mertens (1-0), 23e Brulmans (2-0), 43e Mertens (3-0), 46e Brulmans (4-0), 63e Tarfi (5-0), 79e Lallemand (6-0).

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. En prenant d’emblée l’initiative, les Flandriens ont très vite enterré les illusions bruxelloises. Une gifle qui doit servir de sévère rappel à l’ordre avant l’entame du championnat car il a manqué un peu de tout dans le chef des visiteurs.





Tubize - Stade Brainois 7-0

Tubize en passe 7 au Stade Brainois.

© D.R. La différence de niveau entre les professionnels et les amateurs était trop importante.



Après trois partages en championnat, les Tubiziens comptaient sur la Coupe de Belgique et ce duel face au voisin du Stade Brainois (D3 amateurs) pour s’offrir une première victoire en compétition officielle et faire le plein de confiance.



Très rapidement, trop rapidement pour les Brainois, Tubize a pris l’ascendant, Diawara ouvrant déjà la marque au bout de sept minutes. Au quart d’heure, Bueno partait en profondeur pour doubler la mise alors que Rosenthal était à l’affût pour le 3-0, à peine une minute plus tard.



Le match plié, Tubize en profitait pour travailler ses gammes, notamment devant le but. Naah exploitait un service de Bueno pour le 4-0, Diawara ajoutait un 5e but dès la reprise, suivi quelques minutes par le 6e goal tubizien signée Naah.



En fin de rencontre, Traore inscrivait un 7e but pour une qualification facile et une première victoire en compétition officielle.

Tubize : Defourny, Goudiaby, Touré, Nirisarike, Schuster, Naah, Garlito, Rosenthal (46e Köse), Vidémont (66e Traore), Bueno (57e Mu), Diawara.

Stade Brainois : Delbauque, Strypens, Duhot, Deliboyraz, Mabchour (66e Astorino), Crauwels (46e De Luca), Nicaise (60e David), Michel, Cochez, Piret, Vanhorick.

Arbitre : M. Urbain.

Avertissements : Vidémont, Deliboyraz, De Luca.

Les buts : 7e Diawara (1-0), 15e Bueno (2-0), 16e Rosenthal (3-0), 31e Naah (4-0), 47e Diawara (5-0), 53e Naah (6-0), 79e Traore (7-0).





Union – CITY PIRATES 3-0

Les Saint-Gillois assurent l’essentiel

Les Unionistes connaissaient une réussite rapide, Gérard exploitant un centre d’Iriondo mal dégagé. Ils poursuivaient ensuite sur leur lancée avec des occasions non transformées pour Iriondo, Vercauteren et Ferber, avant de progressivement perdre le fil d’une rencontre interrompue durant une dizaine de minutes par une panne de courant.

Après la pause, une action initiée et ponctuée par Vercauteren permettait aux Saint-Gillois de doubler la mise. Le niveau de jeu de l’équipe locale restait brouillon, mais sur un assist de Bouekou, Tau scellait le score. Les joueurs de la Butte ont donc assuré l’essentiel sans briller, tout en permettant à plusieurs remplaçants de recevoir du temps de jeu.

Union : Saussez ; Mboko, Moreno, Peyre, Iriondo; Morren, Gérard (68e Bouekou), Besuschkow (70e Pinto-Borges), Vercauteren; Ferber, Tau (82e Hamzaoui).

CITY PIRATES : Roef ; Van Hove (66e Nascimento), Dreesen, Kwik, Seiffermann ; Van Den Bogerd, Delalieux (77e Muyshondt) , Fall, Van Zantvoort; Sababti, El Jattari (59e Sefiani).

Arbitre : M. Chaspierre.

Avertissements : Van Hove, Moreno, Kwik, Mboko.

Lles buts : 6e Gérard (1-0), 54e Vercauteren (2-0), 80e Tau (3-0).





Hoogstraten – Real 4-0

La Real espérait tant pouvoir rencontrer une formation de D1A au second tour mais les hommes de Grégory Vandenbulcke ont dû se rendre à l'évidence : Ils sont tombés sur plus fort qu'eux.

Hoogstraten : R. Smet, Van Dooren, Meynendonckx, Hofstede (79e Van de Walle), Lambrechts (81e Lauryssen), Diomande, Van Dyck, Swaegers, Van Huffel (48e Maes), E. Smet, Meeuwis.

Real : Chalon, Leyder, Knipping, Franquin, Merchiers, Dubois, De Coninck, Coulibaly, Dessart (81e Toussaint), Garcia (77e Clinsor), Houzé (71e Fuka).

Arbitre : M. Claes.

Les buts : 43e Van Huffel (1-0), 52e Maes (2-0), 58e Meeuwis (3-0), 75e Maes (3-0).