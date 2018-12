Le KV Ostende s'est qualifié mercredi soir pour les quart de finales de la Coupe de Belgique de football au dépens de Mouscron aux tirs au but (2-2 après le temps réglementaire, 3-3 après prolongations; 4-5 aux tirs au but).



Les Mouscronnois ont été contraints d'évoluer à dix dès le début de seconde période suite à l'exclusion de Diedhiou (48e).

Boya (14e) a tout d'abord mis les Mouscronnois aux commandes en début de rencontre. Le jeune espoir belge Boonen, 19 ans, auteur de son premier but le weekend dernier face à Zulte Waregem, a ensuite égalisé juste avant le repos (45e+5). Au retour des vestiaires, Mouscron était réduit à dix à la suite du carton rouge direct reçu par Diedhiou. Cela n'empêchait pas les joueurs locaux de prendre une nouvelle fois l'avantage à dix minutes du terme grâce à Mbombo (80d). Les Ostendais réagissaient cependant dans la foulée via Guri (81d) qui remettait les deux équipes à égalité.

En prolongations, Ostende pensait avoir fait le plus dur en prenant l'avantage grâce à Zivkovic (101e) mais c'était sans compter sur l'égalisation tardive de Leye en toute fin de match (120e). Dans la séance redoutable des tirs au but, les Mouscronnois (Leye, Mbombo, Vojvoda) et les Ostendais (Canesin, Coopman, Milovic) ont réussi les trois premiers envois. Le Mouscronnois Benson et l'Ostendais Guri ont ensuite raté leur shoot. Boya a fait 4-3 avant que Zivkovic n'égalise à 4-4. Après le tir sur le poteau du Mouscronnois Chibani, Marquet pouvait envoyer Ostende en quart de finales. Le milieu de terrain ne s'est pas fait prier et a trompé une dernière fois le portier Werner.