Découvrez les réactions des deux coaches après la demi-finale aller.

Yves Vanderhaeghe a reconnu qu'Ostende n'était pas "dans son meilleur" jour après la demi-finale aller de Coupe de Belgique qui a vu les Côtiers faire 1-1 à domicile face à Genk mardi soir.

Kevin Vandendriessche a ouvert le score pour Ostende à la 21e contre le cour du jeu. Malinovskyi a égalisé à la 56e. Genk ayant manqué plusieurs occasions, le match s'est terminé sur ce score de 1-1.

"Après le 1-0, je pensais que nous aurions davantage confiance", déclare Vanderhaeghe. "Nos premières passes étaient trop souvent mauvaises et nous ne pouvions donc pas reprendre notre souffle. Je suis déçu après ce match, mais nous restons combattis et sommes prévenus avant le match retour".

Ostende n'a jamais joué de finale de Coupe. Il y a trois ans, le KVO avait été sorti aux tirs au but par Lokeren en demi-finales.

Vanderhaeghe a dû remanier son équipe mardi. Notamment au but, suite à la blessure de Silvio Proto et à la présence de Didier Ovono à la CAN. C'est donc William Dutoit, arrivé cet hiver de Saint-Trond, qui a défendu pour la première fois les buts ostendais. "J'ai été bien reçu par les supporters", dit William Dutoit. "Je les en remercie. Je suis déçu, j'aurais aimé garder le zéro. Mais tout reste possible au match retour".





Stuivenberg satisfait du jeu, moins du résultat

Pour son premier match à la tête de Genk, Albert Stuivenberg a vu son équipe partager 1-1 à Ostende mardi en demi-finale aller de la Coupe de Belgique. Le coach néerlandais, arrivé en début d'année en remplacement de Peter Maes, est satisfait du jeu de son équipe.

"Je suis content de la manière dont nous avons joué. Nous voulions pratiquer un football dominant et séduisant, et ainsi se créer beaucoup d'occasions. Cela a été le cas aujourd'hui", dit Stuivenberg. "Nous avons en outre montré que nous pouvons nous reprendre après avoir encaissé un but et nous avons réussi à éviter qu'Ostende ce montre dangereux, ce dont je suis fier".

Genk aurait toutefois pu déjà faire la différence avant le match retour, surtout Ally Samatta qui a gaspillé plusieurs occasions. "Nous ne pouvons pas être contents vu le nombre d'occasions inexploitées", dit Stuivenberg. "Nous aurions dû gagner. Un match nul ne correspond pas au jeu proposé. Mais j'ai vu plusieurs choses positives".