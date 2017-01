Zulte Waregem s'est imposé 1-0 face à l'AS Eupen mercredi soir au stade Arc-en-ciel pour le compte de la demi-finale aller de la Croky Cup, la Coupe de Belgique de football. L'unique but de la partie a été inscrit par Sander Coopman dans les cinq dernières minutes du temps réglementaire.

Il aura fallu attendre 18 minutes pour voir le premier tir cadré de la partie, venu des pieds de Mbaye Leye. Dans la foulée, Christophe Lepoint s'est à son tour mis en évidence 2 minutes plus tard, mais le portier visiteur Babacar Niasse stoppa l'envoi. Sous pression dans un premier acte dominé par les hommes de Franky Dury, Eupen fut encore sauvé par son gardien sénégalais sur un nouveau tir du capitaine Leye (39e).

Zulte Waregem poursuivit son forcing dès la reprise, et fut tout proche d'ouvrir la marque sur une tentative de Lepoint qui s'écrasa sur la barre transversale adverse (57e). Malgré sa bonne assise défensive et un dernier rempart en toute grande forme, Eupen s'inclina finalement 1-0 à la suite du but de Coopman tombé en fin de match (86e, 1-0).

Zulte Waregem prend donc une option en vue d'une qualification pour la finale de la compétition le samedi 18 mars au Stade Roi Baudouin. La demi-finale retour aura lieu le mercredi 1er février au stade du Kehrweg d'Eupen.

Mardi, Ostende et Genk se sont quittés dos à dos (1-1) lors de la première demi-finale aller de la Coupe de Belgique.