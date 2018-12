Double tenant du titre, le Real Madrid s'est imposé 1-3 face aux vainqueurs de la Ligue des Champions d'Asie, les Japonais de Kashima Antlers, lors de la seconde demi-finale de la Coupe du monde des clubs de football, mercredi soir à Abou Dhabi (Emirats arabes unis). Les trois buts du Real ont été inscrits par le Gallois Gareth Bale (44e, 53e, 55e).

Entre les perches madrilènes, Thibaut Courtois a participé à l'intégralité de la rencontre qui s'est jouée au Zayed Sports City Stadium.

Thibaut Courtois, qui restait sur deux bonnes prestations effectuées en championnat face à Huesca (0-1) et contre le Rayo Vallecano (1-0), s'est mis en évidence à la 26e minute de jeu sur une sortie parfaitement exécutée dans les pieds de l'attaquant japonais Shoma Doi. Dans la foulée, Gareth Bale réussit un 'sombrero' dans la surface adverse mais le Gallois ne parvint pas à enchaîner sa volée du pied droit (29e). Isolé en première intention par Modric, Toni Kroos vit ensuite sa frappe détournée par le gardien adverse, le Coréen Suntae (30e). Juste avant le repos, les Madrilènes prirent les commandes de la rencontre via Gareth Bale, buteur au terme d'une action collective rondement menée par les hommes de Santiago Solari (45e, 0-1).

Au retour des vestiaires, Benzema fut tout proche de faire le break, mais la défense japonaise repoussa la tentative du Français sur sa ligne de but (50e). Un deuxième but madrilène qui ne s'est pas fait attendre très longtemps puisque Bale a profité de deux mauvaises passes en retrait, de Yamamoto et Seunghyun, pour mettre les siens à l'abri en poussant le ballon dans un but vide (53e, 0-2). Deux minutes plus tard, le 'Gareth Bale Show' se poursuivait par son 3e but personnel inscrit à l'aide d'une frappe croisée du pied gauche (55e, 0-3). A moins d'un quart d'heure du terme et malgré l'intervention de la vidéo assistance, les Japonais parvenaient à sauver l'honneur en trompant la vigilance de Courtois via Doi (78e, 1-3).

Une réduction du score toutefois insuffisante puisque les Espagnols se qualifient sans trembler pour la quatrième finale de leur histoire dans cette compétition. Les coéquipiers de Courtois affronteront le club local d'Al Ain, vainqueur de River Plate mardi au terme d'une séance de tirs au but (5-4).

La finale aura lieu samedi sur le coup de 17h30.