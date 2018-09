San Mamés, l’antre de l’Athletic Bilbao ou l’endroit piège pour perdre des points. La réputation de la base basque n’est plus à refaire. La combativité et l’amour du maillot portés par les joueurs de Bilbao pour leur blason et leur région constituent leur principale force pour contrer les grands d’Espagne. Sur ses cinq dernières sorties au Pays Basque, les Galácticos n’avaient empoché que 8 points sur 15. Soit un peu plus de la moitié… c’est dire. Mais les joueurs du Real pensaient passer outre de ces statistiques mais c’était sans compter sur la solidité de l’équipe locale. Les Madrilènes ne sont pas parvenus à remporter le match (1-1).

L’entraîneur du Real déclarait vendredi en conférence de presse : "j’ai 24 titulaires indiscutables et nous allons chercher différentes solutions tout au long de la saison. L’alarme peut sonner à tout moment et les joueurs doivent toujours être prêts à jouer". C’est donc avec beaucoup d’attention que les supporters des Merengues voulaient voir à l’œuvre le jeune Marco Asensio qui s’est montré incroyable avec la Roja en semaine face à la Croatie (NdlR : il a délivré trois assists, mis un goal et provoqué un autogoal lors de la victoire 6-0 face au vice-champion du monde). Il n’aura pas connu la même réussite lors de ce déplacement périlleux.

Malgré cela , les projecteurs étaient placés sur Courtois, qui a réalisé une copie correcte. Il se dit d’ailleurs en coulisses que le gardien titulaire face à l’AS Rome mercredi prochain en League des Champions deviendrait le portier titulaire pour le reste de la saison.

La bonne entame du Real n’aura pas été bénéfique pour autant. L’occasion de Bilbao, ponctuée par l’inévitable Muniain aura laissé Courtois perplexe. Le portier belge ne savait rien faire sur la reprise de l’Espagnol. Seul petit bémol pour le Limbourgeois, son jeu au pied, pourtant très bon habituellement, n’aura pas toujours été à la hauteur…

La surprise est donc de mise pour savoir quel portier se retrouvera entre les perches au Santiago Bernabeu cette semaine.