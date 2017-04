Bruxellois il est et il le restera. Même à des milliers de kilomètres de la ville qui l’a vu naître, Bertrand Crasson reste sensibilisé à tout ce qui touche de près ou de loin à son club de coeur.

"Je me nourris en effet, via internet, de l’évolution de mon Sporting , glisse-t-il avec une pointe d’émotion dans la voix. J’avoue d’ailleurs sans honte que c’est le seul club belge que je continue à suivre de si près. Les autres, si je sais où ils en sont au niveau du championnat ou des compétitions européennes, ne me demandez pas de citer le nom de leurs joueurs. Sauf Timmy Simons, dont je suis soufflé qu’il soit encore là à son âge…"

Cap donc sur Anderlecht. Une équipe où il a joué pendant 17 ans, faisant ses adieux au Parc Astrid en 2003.

"Anderlecht ne meurt jamais. Cela reste une très bonne équipe qui s’est rajeunie, tant dans son noyau qu’au niveau de son staff. Son objectif prioritaire reste le titre et pour moi, oui, Anderlecht sera champion. Et tant pis si pour atteindre ce but, la qualité du jeu n’a pas toujours été spectaculaire. Mais n’en demande-t-on pas trop, question spectacle, à cette équipe ?

