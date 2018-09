L'affaire, qui remonte à 2009, a été dévoilée l'année dernière lors de l'épisode des Football Leaks. Le témoignage de la victime américaine de 34 ans ravive la polémique.

En avril 2017, le journal allemand Der Spiegel, après avoir mis la main sur les documents qui ont vu le jour grâce aux Football Leaks, relaye que CR7 a conclu un accord avec une femme qui l'avait accusé de viol en juin 2009.

Ronaldo aurait payé 375.000 dollars contre le silence de l'Américaine et la destruction des documents en question.

Cette semaine, le quotidien allemand a publié une interview à visage découvert de la victime. Elle se prénomme Kathryn Mayorga. Son avocat aurait, toujours selon Der Spiegel, lancé une procédure visant à contester l'accord conclu il y a 8 ans entre les deux parties.

Dans les colonnes du quotidien allemand, Kathryn Mayorga a raconté la fameuse nuit du 12 juin 2009 qu'elle a passée à Las Vegas avec la star du ballon rond. Le quintuple ballon d'or se serait agenouillé et aurait déclaré : "A 99%, je suis un mec bien. Je ne sais pas pour le 1% restant."

Dans le clan portugais, on nie toutes ces accusations, prônant que la relation sexuelle était consentie par la femme de 34 ans. Pourtant, Ronaldo s'est contredit. L'avocat de Kathryn Mayorga aurait, pour l'attester un document pour solidifier son dossier. Dans celui-ci, l'attaquant de la Juventus de Turin se serait expliqué sur cette nuit: "Elle a dit non et stop à plusieurs reprises".