Gooik a frappé un grand coup. Après avoir obtenu l'organisation du tour principale de la Ligue des Champions (en octobre), le champion de Belgique est parvenu à attirer... Diogo.

Il s'agit d'un retour en Belgique pour le Brésilien. Ce dernier a déjà porté les couleurs de Charleroi, Châtelineau et Morlanwelz. Il a même effectué quelques apparitions sous le maillot du Sporting de Charleroi. Mais l'aventure ne fut pas un succès. C'est dans le futsal que le joueur est le meilleur.

Ce terrible gaucher a joué les premiers rôles avec le Sporting Lisbonne au cours des dernières saisons.

C'est un transfert de choix pour Lieven Bart, le manager. Avec un tel joueur et une telle force de frappe, le club est prêt pour attaquer cette saison importante. En plus du titre de champion de Belgique et de la coupe, Gooik rêve d'accéder au dernier carré de la compétition européenne.

Avec Diogo et le reste du groupe, Gooik possède une des plus belles armadas de ces dernières années. J.De.