La rencontre de gala entre Charleroi et Nice a été l’occasion pour les supporters zébrés de revoir un ancien de la maison : Dante.

Mais les fans carolos n’ont pas oublié le passage du défenseur au Standard et l’ont fait savoir, en le sifflant à l’une ou l’autre reprise et en entonnant le chant "Dante, tu n’es qu’un Liégeois". Ce que le joueur a pris avec le sourire. "Je ne m’attendais pas à cela mais je peux comprendre les supporters", expliquait le Brésilien, qui avait déclaré il y a quelques mois se sentir plus liégeois que carolo. "Je suis reconnaissant de ce que le Sporting a fait pour moi mais, avec le Standard, j’ai été champion et j’ai une autre histoire. Mais je sais aussi que si j’ai réalisé de belles choses durant ma c arrière, c’est aussi grâce à Charleroi et je remercie le club pour cela."

En fin de rencontre, Dante a offert son maillot à des supporters présents en T4 et a été applaudi par toute la tribune. Preuve que derrière la rancœur il y a aussi un peu d’amour.