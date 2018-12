Dans son agenda, Kevin De Bruyne avait cerclé plusieurs dates en ce début décembre. Celle du 1er et la réception de Bournemouth, celle du 4 avec le déplacement à Watford et celle du 8 pour le match sur le terrain du Chelsea. Son objectif avoué, fixé après sa blessure au genou le 1er novembre dernier. Mais KDB ne devrait pas être en mesure d’honorer ce rendez-vous face à son ancien employeur.

La durée initiale de son indisponibilité avait été estimée entre cinq et six semaines. Ce qui sera finalement le cas. Confronté à de nombreuses blessures et soucieux de ménager le milieu qui a connu trois blessures ligamentaires en trois ans, le staff de Manchester City entend ne rien précipiter. Ce qui va différer le retour sur le terrain du Diable.

La tendance est par contre à un raccourcissement de l’absence de Christian Benteke.

L’attaquant n’a plus joué depuis le 1er septembre dernier. En cause, un problème récurrent au genou qui lui a valu une arthroscopie pour nettoyer son articulation le 10 octobre dernier.

Dans la foulée de cette intervention chirurgicale, Roy Hodgson avait estimé que son année 2018 "était terminée". Sauf que l’avant-centre va mieux.

"Il progresse bien et ce n’est plus qu’une question de semaines maintenant", a salué le technicien. "C’est un joueur important et il n’est pas impossible qu’il revienne lors des fêtes."

Ce qui, même s’il n’a plus marqué depuis fin avril, ne pourra pas faire de mal à la plus mauvaise attaque de Premier League…