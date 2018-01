Kevin De Bruyne a été évalué à 167,8 millions d'euros par l'Observatoire du football CIES, dont le rapport a été publié lundi. Le joueur de Manchester City est 7e du classement, juste devant Romelu Lukaku (Manchester United), évalué lui à 164,8 millions d'euros. Au total, huit Diables Rouges se retrouvent dans le top 100.

Dans son rapport annuel, l'Observatoire du football CIES publie la valeur des joueurs des cinq plus grands championnats européens, à savoir la Liga espagnole, la Premier League anglaise, la Ligue 1 française, la Bundesliga allemande et la Serie A italienne. Sont pris en compte l'âge, la position, la durée du contrat, les prestations sur le terrain et le statut international.

C'est l'étoile du Paris Saint-Germain, le Brésilien Neymar, qui arrive en tête avec une valeur estimée à 213 millions d'euros, soit 9 de moins que le montant de son transfert l'été dernier entre le FC Barcelone et la capitale française. Suivent Lionel Messi (FC Barcelone/202 millions), Harry Kane (Tottenham/195 millions), Kylian Mbappé (PSG/192,5 millions) et Paulo Dybala (Juventus/174,6 millions). Le Portugais Cristiano Ronaldo (Real Madrid) ne figure qu'à la 49e position (80,4 millions).

Avec Eden Hazard (18e/119,6 millions), Dries Mertens (37e/89,8 millions), Yannick Carrasco (39e/88,4 millions), Radja Nainggolan (52e/77,1 millions), Thibaut Courtois (81e/61,9 millions) et Toby Alderweireld (93e/52,7 millions), six autres Belges sont dans ce top 100.