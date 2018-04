La PFA a dévoilé ce samedi la liste des six nommés pour le prix de joueur de l’année qui sera délivré le dimanche 22 avril prochain.

Les deux grands favoris que sont Kevin De Bruyne et Mohamed Salah sont accompagnés par deux coéquipiers du Diable, Leroy Sané et David Silva, sans oublier David De Gea (Manchester United) et Harry Kane (Tottenham).

Mais KDB ne se berce pas forcément d’illusions. "Je ne pense pas qu’un de chez nous va le gagner, c’est dommage. J’ai confiance, mais c’est difficile d’être en compétition avec Salah. Il a fait une saison remarquable et être en concurrence avec quelqu’un qui a marqué tant de buts fait que je ne vais pas gagner, je pense que Salah va gagner", a souligné le Gantois qui a voté pour l’Égyptien parce que les règlements lui empêchent d’apporter son suffrage à un coéquipier. "Sinon, j’aurais voté pour David Silva. La situation qu’il a vécue avec son fils n’a pas affecté ses performances, c’est incroyable. Mais si Salah l’emporte, ce sera mérité aussi."