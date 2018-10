Alexis de Sart est revenu sur sa forme, son nul à Anderlecht, son frère et d’autres sujets chauds. Best of.

Le nul contre Anderlecht. "À partir de l’exclusion de Ceballos jusqu’en fin de mi-temps, nous étions désorganisés. À la pause, le coach a remis les choses au clair. À part sur des centres, Anderlecht ne nous a pas mis en danger en deuxième période. Seul Bakkali a posé des problèmes avec ses dribbles sur le côté. Il amenait le surnombre avec Saelemaekers. Mais ce n’était pas efficace. On savait qu’Anderlecht était malade, mais ça reste difficile. On savait qu’ils allaient mettre la pression d’emblée, qu’il faudrait tenir et qu’au fil du temps, le public allait se mettre à siffler. On a réussi notre coup. Nous voulions exploiter notre supériorité à quatre au milieu. À 11 contre 11, on a eu les plus grosses occasions. On aurait pu faire mieux. Un nul à Anderlecht quand tu es Saint-Trond, ça reste bon."

Son frère Julien. "J’étais le fils de, puis le frère de, et maintenant on parle de notre père en tant que père de. Cela prouve que Julien (qui joue à Courtrai) et moi avons franchi un cap. Notre père (Jean-François) ne peut pas s’empêcher d’analyser nos matches, mais ce qu’il dit est juste. Il prend souvent rapidement du recul. C’est toujours spécial de jouer contre son frère. On se connaît et on n’a pas envie de se rentrer dedans. S’il est au sol en même temps qu’un équipier ? Je vais voir mon équipier, hein." (rires)

L’équipe nationale. "Avec les Diablotins, il nous suffit d’un point pour aller à l’Euro. Ce ne sera pas simple en Suède. On est motivé à fond et on a tout en main. Roberto Martinez a cité mon nom et j’en suis fier. Il a toujours un mot pour nous quand il nous croise à Tubize. Julien et moi rêvons toujours de jouer ensemble chez les Diables. Tant que la possibilité existe, on y croit."

Ivan Leko. "Je l’ai connu à Saint-Trond et il avait mis ce même système en place. Il a fait pareil à Bruges. Son système est bien huilé. Il a un énorme caractère. Même à 4-0, il crie sur ses joueurs pour améliorer ce qu’il voit."

Le Grand Débrief en intégralité