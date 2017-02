Pour la première fois, un footballeur européen arrive en tête du classement des sportifs les mieux payés établi par la célèbre revue Forbes. Cristiano Ronaldo a encaissé 82 millions d'euros en 2016 contre 75 millions à Lionel Messi. Le basketteur américain LeBron James arrive en troisième position avec 71,5 millions.

Au cours des dix dernières années, le golfeur Tiger Woods et le boxeur Floyd Mayweather s'étaient partagé l'honneur d'être les sportifs les mieux rémunérés mais le football européen effectue donc une percée.

Toute relative car Ronaldo et Messi ne doivent leur statut qu'aux salaires nt pas le meilleur salaires faramineux (respectivement 52 et 49 millions) que leur offrent le Real et Barcelone. En matière de revenus publicitaires, le deux meilleurs joueurs du monde sont encore loin derrière Roger Federer (56 millions d'euros), LeBron James (50 millions), Phil Mickelson (46 millions), Tiger Woods (41,75 millions), Kevin Durant (33 millions), Rory McIlroy (32,5 millions) ou Novak Djokovic (31,5 millions).

A noter que deux femmes seulement (Serena Williams et Maria Sharapova) figurent dans le top 100 tandis que deux sportifs ayant terminé leur carrière (Kobe Bryant et Floyd Mayweather) sont encore dans le top 20.

Vous pouvez découvrir la liste complète ICI.