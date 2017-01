Les appels du pied de Paul Stefani tout au début du mercato hivernal avaient fait du bruit.

Et Steven Defour n’a pas forcément fait grand-chose pour les calmer.

Alors que son agent avait laissé entendre que le Diable pouvait être intéressé par un départ vers la Chine, le milieu a eu le mérite de l’honnêteté au micro de Skysports.

"Mon futur ? Je ne sais pas. Je ne peux pas dire que je vais rester ici pour toujours s’il y a une grosse opportunité en Chine ou ailleurs ou en Angleterre", a-t-il expliqué. "S’il y a une grosse offre quelque part qui peut être bonne pour le club et pour moi, alors, il faut y réfléchir. En ce moment, il n’y a rien."

À la différence d’autres Diables qui ont bel et bien été contactés par des formations chinoises, le milieu n’a été l’objet d’aucune offre. Mais la situation peut changer, le mercato d’hiver fermant ses portes le 26 février en Chine.

"Je viens de prendre connaissance de ses propos. Mais nous connaissons tous la réalité et les propos peuvent être sortis de leur contexte", a tempéré le manager de Burnley, Sean Dyche. "Je pense qu’il est honnête de dire qu’il est bien ici en ce moment et qu’il prend du plaisir. Il a marqué un but fantastique samedi et il ne m’a rien dit quant à d’éventuelles envies d’ailleurs."

Que le règlement Fifa pourrait ne pas refréner : si Defour a joué pour deux clubs déjà cette saison, la fédération internationale n’a pas caché qu’elle pourrait accorder des dérogations pour les joueurs partant vers un autre continent.