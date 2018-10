En tête de celui-ci, on retrouve Mbwana Samatta, l'attaquant de Genk, qui a déjà planté treize buts toutes compétitions confondues. Le Limbourgeois a déjà joué 14 rencontres avec le Racing, qui a réussi le petit exploit de se qualifier au bout de trois tours préliminaires d'Europa League. En championnat, Genk a mis 26 buts en 9 rencontres. Le football offensif qu'ils prônent permet à leur attaquant de pointe, Samatta, de se mettre en évidence, chose qu'il réussit plutôt bien, que ce soit en Europe ou en Belgique, car il marque toutes les 82 minutes.

Juste derrière lui, on retrouve Piatek, l'attaquant de la Genoa qui possède le meilleur ratio d'Europe. Il a inscrit 12 buts soit un toutes les 50 minutes.

Sur la dernière marche du podium, on retrouve un autre limbourgeois. Le néo-Diable Rouge Leandro Trossard réussit un début de saison fantastique. Avec 12 buts et 4 assists, il est le joueur impliqué dans le plus de buts sur le sol européen. Il comptabilise plus de matches que les autres joueurs présents dans ce classement.

On retrouve des habitués de ce classement comme Lewandowski et Messi. Les Sévillans Ben Yedder et Pablo Sarabia ont été les principaux artificiers du FC Séville. Depuis la victoire contre le Standard en Europa League(5-1), Séville a mis 12 buts en... 3 matches!

A noter la présence d'Ivan Santini, auteur notamment de 7 buts lors des trois premières journées de Pro League. Son dernier bijou contre le Standard lui permet d'être dans ce classement.

Pléa, l'attaquant du Borussia Mönchengladbach confirme le bon état de forme des partenaires de Thorgan Hazard. Il en est à 7 buts en 7 matchs!

Enfin, Eden Hazard, premier représentant de Premier League, se classe 10e de ce classement. Il est le joueur le plus prolifique parmi les clubs anglais.