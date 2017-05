Le feuilleton qui tient en haleine tous les tifosi de Naples depuis de longues semaines est sur le point de trouver son épilogue. Et en bon producteur de cinéma qu’il est, le président napolitain Aurelio De Laurentiis s’apprête à le boucler avec un happy-end : Dries Mertens est sur le point de prolonger son contrat avec Naples jusqu’en 2021.

Les négociations autour de cette prolongation ont connu ces derniers jours un gros coup d’accélérateur avec la levée des derniers obstacles qui étaient avant tout d’ordre financier.

À bientôt 30 ans (il les fêtera ce samedi), Mertens se savait en position de force vu son excellente saison et la place qui est la sienne dans le cœur des Napolitains. Le Diable a aussi conscience de l’importance pécuniaire de ce nouveau bail qui s’annonce comme le plus rétributeur de sa carrière. Et il a été entendu. Concrètement, son salaire devrait avoisiner selon plusieurs sources italiennes les 4 millions d’euros qui se découpent en deux parties : une grosse moitié en rémunération fixe, l’autre en fonction de bonus relativement faciles à atteindre.

Mertens devrait aussi toucher une prime à la signature, ce qui généralement ne concerne que les joueurs débarquant dans un club en étant libre. Mais, conscient de la bonne volonté du Diable, Naples a consenti à cet effort estimé à 2 millions d’euros pour récompenser son attaquant de signer avant l’ouverture du mercato et ne pas avoir attendu la fin de son futur ex-contrat le 30 juin 2018.

Le dernier point d’achoppement concernait l’existence d’une clause libératoire : d’après plusieurs médias italiens, le nouveau bail du Diable en comportera bien une à hauteur de 25 millions d’euros mais elle ne sera valable qu’en cas de départ à l’étranger, pas en Italie, ce qui est une manière de couper l’herbe sous le pied à l’Inter Milan.

Ne reste plus désormais qu’à signer, ce qui pour Il Mattino devrait être fait après le 15 mai, au retour à Naples du président De Laurentiis actuellement aux États-Unis.