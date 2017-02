Pour rappel, les joueurs et la fédération sont en pleine renégociation après l'ère faste de Steven Martens. Sous celui-ci, les joueurs empochaient 60% des recettes de la fédération versées par la FIFA et l'UEFA. C'était d'ailleurs le cas lors de l'Euro en France. Même les joueurs allemands et français touchaient moins...

Depuis lors, des négociations ont lieu, principalement lors des rassemblements de joueurs. Du côté de la fédération, deux personnes négocient : Bart Verhaeghe et Mehdi Bayat. Deux hommes et deux méthodes différentes. Bayat est plus diplomate que l'ancien président du FC Bruges. Selon Het Nieuwsblad , Bart Verhaeghe souhaite réduire ces primes de 30% ou 40%. Et le joueur qui n'est pas d'accord... perdra simplement sa place dans le noyau.

Autre point de discorde, les joueurs perdraient également leurs droits d'image au profit de la fédération. Les négociations reprendront en mars prochain, lors du prochain rassemblement des Diables (pour le match contre la Grèce). La méthode Verhaeghe sera-t-elle la bonne ?